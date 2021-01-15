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15 січня 2021, 21:24 1

У Кропивницькому напали на депутата міськради від ОПЗЖ

15 січня 2021, 21:24 1
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Чоловік отримав важкі травми
Чоловік отримав важкі травми
Фото з відкритих джерел
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На депутата Кропивницької міської ради від Опозиційної платформи - За життя Максима Линченка скоїли напад, внаслідок чого він отримав тяжкі травми.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на CBN.

Інформацію з Facebook-стoрінки ОПЗЖ у Кропивницькому про напад на депутата міськради Максима Линченка підтвердили в Головному управлінні Національної поліції у Кіровоградській області.

Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1. ст. 122 Кримінального кодексу України. Обставини правопорушення з’ясовують слідчі, — повідомила речниця поліції Кіровоградщини Віталіна Бевзенко.

Максиму Линченку 40 років, обіймає посаду заступника декана факультету економіки та менеджменту Центральноукраїнського національного технічного університету. Має дружину та малу дитину.

Чи може бути пов’язаний напад із політичною діяльністю, наразі не коментують.

12 січня 2021 р. на депутата Кропивницької міської ради від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ Максима Линченко було...

Posted by ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ. Кировоград on Friday, January 15, 2021

Як повідомлялося, 2 січня у Чернівцях невідомий побив на заправці ексголову облради Мунтяна.

Раніше, 18 грудня у Черкасах побили депутата міськради.

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