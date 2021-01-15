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15 січня 2021, 15:49 23

Правоохоронці прийшли з обшуками в міськраду Миколаєва: що шукали

15 січня 2021, 15:49 23
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Чиновників підозрюють в корупції та зловживанні службовим становищем
Фото: Нацполіція
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15 січня працівники Нацполіції провели обшуки в управлінні капітального будівництва Миколаївської міської ради за фактом розтрати чиновниками бюджетних коштів.

Про це у Facebook повідомляє управління капітального будівництва міської ради, також ынформацію підтвердила речниця Національної поліції в Миколаївській області Олена Бережна, передає RegioNews.

Сьогодні в управлінні капітального будівництва Миколаївської міської ради проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження. Наші співробітники безперешкодно надають усі документи та необхідну інформацію, відповідно до ухвали суду”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що крім Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради обшуки відбулися в офісних приміщеннях будівельних організацій, за місцем проживання керівництва фірми-підрядника, а також у чиновників управління.

Раніше під час аудиторської перевірки були виявлені факти невідповідності відомостей у службовій документації щодо проведення будівництва за низкою об’єктів із розбіжностями у близько мільйон гривень.

Поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, гроші, бухгалтерську документацію. Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 191 ККУ "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція проводила обшуки в міській раді Миколаєва, правоохоронці вилучили документи департаменту ЖКГ.

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