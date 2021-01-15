В Кропивницком напали на депутата горсовета от ОПЗЖ

Мужчина получил тяжелые травмы

Мужчина получил тяжелые травмы

Фото из открытых источников

На депутата Кропивницкого городского совета от Оппозиционной платформы - За жизнь Максима Лынченко совершили нападение, в результате чего он получил тяжелые травмы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на CBN.

Информацию Facebook-страницы ОПЗЖ в Кропивницком о нападении на депутата горсовета Максима Лынченко подтвердили в Главном управлении Национальной полиции в Кировоградской области.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1. ст. 122 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства правонарушения выясняют следователи, — сообщила пресс-секретарь полиции Кировоградщины Виталина Бевзенко.

Максиму Лынченко 40 лет, он занимает должность заместителя декана факультета экономики и менеджмента Центральноукраинского национального технического университета. Имеет жену и маленького ребенка.

Может ли быть связано нападение с политической деятельностью, пока не комментируют.

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