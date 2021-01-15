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15 января 2021, 21:24

В Кропивницком напали на депутата горсовета от ОПЗЖ

15 января 2021, 21:24
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Мужчина получил тяжелые травмы
Мужчина получил тяжелые травмы
Фото из открытых источников
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На депутата Кропивницкого городского совета от Оппозиционной платформы - За жизнь Максима Лынченко совершили нападение, в результате чего он получил тяжелые травмы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на CBN.

Информацию Facebook-страницы ОПЗЖ в Кропивницком о нападении на депутата горсовета Максима Лынченко подтвердили в Главном управлении Национальной полиции в Кировоградской области.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1. ст. 122 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства правонарушения выясняют следователи, — сообщила пресс-секретарь полиции Кировоградщины Виталина Бевзенко.

Максиму Лынченко 40 лет, он занимает должность заместителя декана факультета экономики и менеджмента Центральноукраинского национального технического университета. Имеет жену и маленького ребенка.

Может ли быть связано нападение с политической деятельностью, пока не комментируют.

12 січня 2021 р. на депутата Кропивницької міської ради від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ Максима Линченко було...

Posted by ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ. Кировоград on Friday, January 15, 2021

Как сообщалось, 2 января в Черновцах неизвестный избил на заправке экс-главу облсовета Мунтяна.

18 декабря в Черкассах избили депутата горсовета.

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