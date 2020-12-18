У Черкасах побили депутата міськради

Інцидент розслідує поліція

Інцидент розслідує поліція

Фото: 18000

Депутат Черкаської міської ради звернувся до поліції із заявою про побиття. За цим фактом слідчі розглядають кримінальне провадження.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.

17 грудня, близько 08:00 години ранку до Черкаського відділу поліції надійшла заява від депутата Черкаської міської ради про те, що на вулиці Різдвяній на нього було здійснено напад. Троє невідомих осіб нанесли чоловіку легкі тілесні ушкодження після чого, втекли у невідомому напрямку.

Слідчо-оперативна група на місці вчинення правопорушення провела огляд місця події та опитала очевидців. Нападників встановлюють.

Наразі за вказаним фактом слідчими Черкаського відділу поліції розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення відповідно ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

За інформацією видання 18000, потерпілий – депутат міськради фракції "За майбутнє" Геннадій Шевченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 грудня у Києві відгамселили нардепа Юрченка, якого підозрюють у корупції.