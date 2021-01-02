У Чернівцях невідомий побив на заправці ексголову облради Мунтяна
Інцидент зафіксувала камера спостереження АЗС
Інцидент зафіксувала камера спостереження АЗС
У Чернівцях невідомий напав на ексголову Чернівецької облради і депутата обласної ради Івана Мунтяна.
Про це повідомляє видання "Молодий буковинець”, передає RegioNews.
Судячи з відеозапису, інцидент стався на автозаправній станції. Людина, схожа на Івана Мунтяна, вийшла зі свого автомобіля, після чого до нього підійшов невідомий чоловік, який припаркувався поруч із АЗС.
Активно жестикулюючи, він щось говорив потерпілому, потім завдав йому декілька ударів в область голови та швидко покинув місце події.
Працівник АЗС, який знаходився поруч, ніяк не відреагував на інцидент. Про причини конфлікту поки що не відомо.
Нагадаємо, у Маріуполі під час сесії міськради депутати "ОПЗЖ" влаштували бійку.
У Чернівцях невідомий побив на заправці ексголову облради МунтянаВсі новини »
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