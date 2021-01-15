За фактом масового мінування дитсадків в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження

Станом на 18.30 після перевірки більшості дитячих закладів вибухівки не знайдено

Станом на 18.30 після перевірки більшості дитячих закладів вибухівки не знайдено

Фото з відкритих джерел

Відомості за фактом сьогоднішнього повідомлення про мінування 185 дитсадків в Одесі внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.259 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Одеської області.

Відомості за фактом сьогоднішнього повідомлення про мінування 185 дитсадків в Одесі внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.259 Кримінального кодексу України.

Станом на 18.30 більша частина дошкільних навчальних закладів Одеси перевірена. У жодному з них вибухових пристроїв чи речовин не виявлено, - повідомив т.в.о. начальника Одеського районного управління поліції №1 Олександр Коцар.

Поліцейські встановлюють осіб, які можуть бути причетні до вказаного правопорушення.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі повідомили про замінування майже 200 дитячих садків.