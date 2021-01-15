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15 січня 2021, 20:10 2

За фактом масового мінування дитсадків в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження

15 січня 2021, 20:10 2
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Станом на 18.30 після перевірки більшості дитячих закладів вибухівки не знайдено
Станом на 18.30 після перевірки більшості дитячих закладів вибухівки не знайдено
Фото з відкритих джерел
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Відомості за фактом сьогоднішнього повідомлення про мінування 185 дитсадків в Одесі внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.259 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Одеської області.

Відомості за фактом сьогоднішнього повідомлення про мінування 185 дитсадків в Одесі внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.259 Кримінального кодексу України.

Станом на 18.30 більша частина дошкільних навчальних закладів Одеси перевірена. У жодному з них вибухових пристроїв чи речовин не виявлено, - повідомив т.в.о. начальника Одеського районного управління поліції №1 Олександр Коцар.

Поліцейські встановлюють осіб, які можуть бути причетні до вказаного правопорушення.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі повідомили про замінування майже 200 дитячих садків.

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