П'яний водій у Києві протаранив патрульне авто, поліцейську госпіталізували

Винуватець ДТП протаранив три автомобілі

Винуватець ДТП протаранив три автомобілі

Фото: dtp.kiev.ua

В результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля патрульної поліції постраждала дівчина-поліцейська. Її госпіталізували з травмою у лікарні.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua.

При русі в бік ленінградської площі в лівому ряду врізався в патрульний поліцейський Toyota Prius, шевроле лачетті і Мазда 6. Постраждала дівчина-поліцейський, госпіталізована, жити буде", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що у водія Ford Edge, який протаранив авто поліцейських на Харківському шосе, зафіксовано 2.47 проміле.

На місці працювали поліція і оперативна група.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі п'яний водій завдав тілесні ушкодження поліцейському.