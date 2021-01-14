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14 січня 2021, 09:29 1422

П'яний водій у Києві протаранив патрульне авто, поліцейську госпіталізували

14 січня 2021, 09:29 1422
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Винуватець ДТП протаранив три автомобілі
Винуватець ДТП протаранив три автомобілі
Фото: dtp.kiev.ua
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В результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля патрульної поліції постраждала дівчина-поліцейська. Її госпіталізували з травмою у лікарні.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua.

При русі в бік ленінградської площі в лівому ряду врізався в патрульний поліцейський Toyota Prius, шевроле лачетті і Мазда 6. Постраждала дівчина-поліцейський, госпіталізована, жити буде", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що у водія Ford Edge, який протаранив авто поліцейських на Харківському шосе, зафіксовано 2.47 проміле.

На місці працювали поліція і оперативна група.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі п'яний водій завдав тілесні ушкодження поліцейському.

ДТП поліція ушпиталення події аварія
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