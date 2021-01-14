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14 января 2021, 20:46 12

В Киеве из-за снегопада на дорогах произошло более 150 ДТП

14 января 2021, 20:46 12
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Похолодание принесло в столицу интенсивные снегопады
Фото: из открытых источников
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В Киеве по состоянию на 19:00 из-за снегопада, который затрудняет движение транспорта, было зарегистрировано 159 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева, передает RegioNews.

Патрульные в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение. На дорогах города работает 185 единиц спецтехники и более 400 человек из бригад с ручной уборки, осуществляющих обработку дорог и тротуаров противогололедными средствами", - говорится в сообщении.

В полиции призвали водителей быть максимально осторожными и не отвлекаться от вождения.

Напомним, у четырех областях Украины остались без света 55 населенных пунктов.

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