В Киеве из-за снегопада на дорогах произошло более 150 ДТП
Похолодание принесло в столицу интенсивные снегопады
Похолодание принесло в столицу интенсивные снегопады
В Киеве по состоянию на 19:00 из-за снегопада, который затрудняет движение транспорта, было зарегистрировано 159 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.
Об этом сообщила Патрульная полиция Киева, передает RegioNews.
Патрульные в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение. На дорогах города работает 185 единиц спецтехники и более 400 человек из бригад с ручной уборки, осуществляющих обработку дорог и тротуаров противогололедными средствами", - говорится в сообщении.
В полиции призвали водителей быть максимально осторожными и не отвлекаться от вождения.
Напомним, у четырех областях Украины остались без света 55 населенных пунктов.
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