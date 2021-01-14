Через аварию на Буковині до лікарні госпіталізували трьох дітей

В результаті зіткнення двох транспортних засобів травмувалися четверо людей

В результаті зіткнення двох транспортних засобів травмувалися четверо людей

Фото: Нацполіція

На Буковині сьогодні, 14 січня, у селі Зарожани на перехресті автодоріг в результаті зіткнення двох автівок травмувалися четверо людей. З різними травмами ступеня важкості потерпілих госпіталізували до Хотинської районної лікарні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Чернівецької області.

40-річна водійка автомобіля "Chevrolet", рухаючись зі сторони міста Хотин, не впоралася з керуванням та зіткнулася з автомобілем "KIA", який рухався зустрічною смугою, під керуванням 51-річного буковинця", - повідомили правоохоронці.

Внаслідок аварії травми отримали водійка "Chevrolet", її двоє малолітніх дітей, а також дитина з автомобіля "KIA".

Наразі на місці події працюють поліцейські.

Раніше повідомлялось, що на Рівненщині автівка на смерть збила людей на переході.