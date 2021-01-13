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13 січня 2021, 09:44 8

У чотирьох областях України залишилися без світла 55 населених пунктів - ДСНС

13 січня 2021, 09:44 8
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До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
Фото: з відкритих джерел
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На ранок, 13 січня, через сніг та пориви вітру знеструмлено 55 населених пунктів у чотирьох областях України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

13 січня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 55 населених пунктів у 4 областях, а саме: Дніпропетровська - 20, Донецька - 12, Миколаївська - 12 та Запорізька - 11", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У ДСНС додали, що зранку опади у вигляді снігу (місцями з дощем) спостерігалися в Донецькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській та Харківській областях.

Раніше повідомлялося, що в Україні через ожеледицю сотні аварій на дорогах, знеструмлено понад 170 населених пунктів.

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