У чотирьох областях України залишилися без світла 55 населених пунктів - ДСНС
На ранок, 13 січня, через сніг та пориви вітру знеструмлено 55 населених пунктів у чотирьох областях України.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
13 січня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 55 населених пунктів у 4 областях, а саме: Дніпропетровська - 20, Донецька - 12, Миколаївська - 12 та Запорізька - 11", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
У ДСНС додали, що зранку опади у вигляді снігу (місцями з дощем) спостерігалися в Донецькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Полтавській та Харківській областях.
Раніше повідомлялося, що в Україні через ожеледицю сотні аварій на дорогах, знеструмлено понад 170 населених пунктів.