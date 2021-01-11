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Стало відомо, коли в Україні планують почати платну вакцинацію від COVID-19
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11 січня 2021, 11:21 34

Стало відомо, коли в Україні планують почати платну вакцинацію від COVID-19

11 січня 2021, 11:21 34
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Ляшко вважає, що це стане можливо не раніше, ніж у другому півріччі 2021 року
Ляшко вважає, що це стане можливо не раніше, ніж у другому півріччі 2021 року
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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко прокоментував можливість вакцинації окремих категорій українців платно.

Про це Ляшко повідомив в ефірі Еспресо.TV, передає RegioNews.

Ми не виключаємо, що, можливо, з'явиться великий об'єм вакцини, яка дозволить комусь з групи п'ятого етапу, тобто українців 18-59 років, купити цю вакцину за гроші", - розповів головний санлікар.

За його словами, це можна буде робити не раніше, ніж у другому півріччі 2021 року, оскільки зараз усі об'єми викуплені державою.

Увесь пріоритет - виключно на забезпечення кампанії безоплатної, добровільної імунопрофілактики для населення за нашими п'ятьма етапами", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Шмигаль наказав перевірити інформацію про підпільну вакцинацію депутатів від COVID-19. Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, які працюють на передовій боротьби з COVID-19. Також президент Зеленський наказав СБУ перевірити, чи дійсно в Україну підпільно ввезли вакцину від коронавірусу. Він заявив, що у держави є чіткий план вакцинації.

Також глава МОЗ заявив, що знав про підпільну вакцинацію чиновників від коронавірусу і повідомив, що йому не пропонували вакцинуватися.

У той же час МОЗ Ізраїлю спростував поставку вакцини для щеплення українських чиновників. На думку ізраїльських чиновників, перевезти вакцину з Ізраїлю в Україну технічно неможливо через відсутність належних умов транспортування.

коронавірус вакцина медицина МОЗ Віктор Ляшко
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