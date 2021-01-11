Стало відомо, коли в Україні планують почати платну вакцинацію від COVID-19
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко прокоментував можливість вакцинації окремих категорій українців платно.
Про це Ляшко повідомив в ефірі Еспресо.TV, передає RegioNews.
Ми не виключаємо, що, можливо, з'явиться великий об'єм вакцини, яка дозволить комусь з групи п'ятого етапу, тобто українців 18-59 років, купити цю вакцину за гроші", - розповів головний санлікар.
За його словами, це можна буде робити не раніше, ніж у другому півріччі 2021 року, оскільки зараз усі об'єми викуплені державою.
Увесь пріоритет - виключно на забезпечення кампанії безоплатної, добровільної імунопрофілактики для населення за нашими п'ятьма етапами", - зазначив Ляшко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Шмигаль наказав перевірити інформацію про підпільну вакцинацію депутатів від COVID-19. Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, які працюють на передовій боротьби з COVID-19. Також президент Зеленський наказав СБУ перевірити, чи дійсно в Україну підпільно ввезли вакцину від коронавірусу. Він заявив, що у держави є чіткий план вакцинації.
Також глава МОЗ заявив, що знав про підпільну вакцинацію чиновників від коронавірусу і повідомив, що йому не пропонували вакцинуватися.
У той же час МОЗ Ізраїлю спростував поставку вакцини для щеплення українських чиновників. На думку ізраїльських чиновників, перевезти вакцину з Ізраїлю в Україну технічно неможливо через відсутність належних умов транспортування.