Стало відомо, коли в Україні планують почати платну вакцинацію від COVID-19

Ляшко вважає, що це стане можливо не раніше, ніж у другому півріччі 2021 року

Ляшко вважає, що це стане можливо не раніше, ніж у другому півріччі 2021 року

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко прокоментував можливість вакцинації окремих категорій українців платно.

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