У Збройних силах України зараз на covid-19 хворіють 964 особи

За минулу добу зареєстровано 59 нових випадків захворювання

За минулу добу зареєстровано 59 нових випадків захворювання

Фото з відкритих джерел

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України станом на сьогодні: на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 964 особи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.

42 людей з тих, що хворіють, перебувають на ізоляції (в тому числі на самоізоляції), ще у 32-х ізоляція закінчується у найближчі три доби.

Всього за час пандемії одужало – 13640 осіб, летальних випадків – 38.

За минулу добу зареєстровано 59 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, з них десятеро людей госпіталізовані. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Епідемічна обстановка в Збройних Силах України. Станом на 10.00 12 січня в Збройних Силах України на гостру... Posted by Командування Медичних сил Збройних Сил України on Tuesday, January 12, 2021

У решти 49-ти перебіг захворювання легкий, вони перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом, - повідомляють у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні одужавших від COVID-19 втричі більше за добу, ніж хворих.