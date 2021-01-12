У МОЗ хочуть продовжити жорсткий карантин після 24 січня

Глава МОЗу стверджує, що через свята люди "занадто часто переміщувалися”

Глава МОЗу стверджує, що через свята люди "занадто часто переміщувалися”

Фото: із відкритих джерел

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що жорсткий карантин в Україні потрібно продовжити після 24 січня, і для цього є всі вагомі підстави.

Про це він повідомив в ефірі 24 каналу, передає RegioNews.

За словами міністра, він спільно із вітчизняними епідеміологами наполягає на подовженні локдауну за таких обставин, яким він є зараз.

Степанов пояснив, що продовження посиленого карантину потрібне тому, що в Україні були січневі свята, які супроводжувалися масовим святкуванням за участю великої кількості людей. Також громадяни, за словами глави МОЗу, їздили до родичів та багато переміщувалися.

Все це потенційно дуже сильно вплине на зростання кількості інфікованих COVID-19. Щороку спостерігається сезонне збільшення кількості хворих на грип, яке починається саме в січні. Відтак, дуже важливо на цьому піку ліквідувати зростання”, – заявив міністр охорони здоров'я.

Він додав, що грип і коронавірус передаються однаково, мають однакові ускладнення, і цій хворобі також можна запобігти припиненням контактів між людьми.

Іноді вони потребують лікування в закладах охорони здоров'я. І ми зацікавлені в тому, щоб не було в жодному разі критичного навантаження на медичну систему", – підсумував Степанов.

Нагадаємо, раніше у Держспоживслужбі пояснили стрімке зростання нових хворих на COVID-19 у столиці