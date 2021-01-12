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12 січня 2021, 12:10 204

У МОЗ назвали області із найвищими COVID-показниками

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Фото: flickr
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Станом на 12 січня в Україні завантаженість ліжок пацієнтами із підтвердженим діагнозом COVID-19 перевищує 50% лише у Миколаївській області.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

В цілому по Україні завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 становить 34,2%.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Миколаївській області - 385,2 на 100 тисяч населення, у Запорізькій області - 377,9, у Черкаській області - 338,1, у Київській області - 340,8, у Луганській - 313,5 та в Києві - 319,7.

В цілому по Україні показник захворюваності становить 228,6 осіб на 100 тисяч населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за минулі два тижні зафіксований у Кіровоградській області - 77,4 на 100 тисяч населення, у Закарпатській - 95,1 та в Івано-Франківській областях - 112,2.

Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 в цілому по Україні становить 34,2%, - МОЗ 01

Нагадаємо, в Україні одужавших від COVID-19 втричі більше за добу, ніж хворих, найбільше нових випадків зараження виявили в Києві та Полтавській області.

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