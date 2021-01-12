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12 января 2021, 19:57 5

Степанов планирует до марта 2020 охватить вакцинированием половину населения Украины

12 января 2021, 19:57 5
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Министр отметил, что доступ к вакцине будут иметь все украинцы, которые захотят прививаться за счет государства
Министр отметил, что доступ к вакцине будут иметь все украинцы, которые захотят прививаться за счет государства
Фото из открытых источников
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Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям в конце декабря утвердил план иммунизации населения от COVID-19. В течение следующих двух лет планируют сделать прививки 50% населения.

Об этом в эфире 24 канала сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передаёт RegioNews.

Министр отметил, что доступ к вакцине будут иметь все украинцы, которые захотят прививаться за счет государства.

Мы планируем закончить вакцинацию к началу следующего года – в первом квартале 2022 года, – заявил Степанов.

Он отметил, что это зависит от количества вакцин, которое будет приезжать в Украину. Вакцину должны получить 20 миллионов украинцев.

Поверьте, медлить никто не будет. Социологическое исследование показывает, что 50 – 55% украинцев готовы вакцинироваться, – сказал министр.

Степанов добавил, что плана вакцинации после марта 2022 года нет.

Относительно коммерческого рынка, как отметил глава Минздрава, как только появится возможность официально завозить вакцину на территорию Украины, то в министерстве этому будут способствовать.

Минздрав не вмешивается в деятельность этого рынка. Исключительно, как регулятор доступа вакцин на рынок Украины: чтобы они были зарегистрированными, безопасными для использования, – добавил Степанов.

Как сообщалось, премьер Шмыгаль попросил Еврокомиссию помочь Украине с вакциной.

Напомним, ранее стало известно, когда в Украине планируют начать платную вакцинацию от COVID-19: Ляшко считает, что это станет возможно не ранее, чем во втором полугодии 2021 года.

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