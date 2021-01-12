Степанов планирует до марта 2020 охватить вакцинированием половину населения Украины

Министр отметил, что доступ к вакцине будут иметь все украинцы, которые захотят прививаться за счет государства

Министр отметил, что доступ к вакцине будут иметь все украинцы, которые захотят прививаться за счет государства

Фото из открытых источников

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям в конце декабря утвердил план иммунизации населения от COVID-19. В течение следующих двух лет планируют сделать прививки 50% населения.

Об этом в эфире 24 канала сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передаёт RegioNews. Министр отметил, что доступ к вакцине будут иметь все украинцы, которые захотят прививаться за счет государства. Мы планируем закончить вакцинацию к началу следующего года – в первом квартале 2022 года, – заявил Степанов. Он отметил, что это зависит от количества вакцин, которое будет приезжать в Украину. Вакцину должны получить 20 миллионов украинцев. Поверьте, медлить никто не будет. Социологическое исследование показывает, что 50 – 55% украинцев готовы вакцинироваться, – сказал министр. Степанов добавил, что плана вакцинации после марта 2022 года нет. Относительно коммерческого рынка, как отметил глава Минздрава, как только появится возможность официально завозить вакцину на территорию Украины, то в министерстве этому будут способствовать. Минздрав не вмешивается в деятельность этого рынка. Исключительно, как регулятор доступа вакцин на рынок Украины: чтобы они были зарегистрированными, безопасными для использования, – добавил Степанов. Как сообщалось, премьер Шмыгаль попросил Еврокомиссию помочь Украине с вакциной. Напомним, ранее стало известно, когда в Украине планируют начать платную вакцинацию от COVID-19: Ляшко считает, что это станет возможно не ранее, чем во втором полугодии 2021 года.

.