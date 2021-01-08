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08 січня 2021, 13:03 10

Третина госпіталізованих з COVID-19 – у важкому стані, - Степанов

08 січня 2021, 13:03 10
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Це пов'язане ще з тим, що населення рідше звертається до лікарів з першими симптомами коронавірусної хвороби
Це пов'язане ще з тим, що населення рідше звертається до лікарів з першими симптомами коронавірусної хвороби
Фото: скріншот брифінгу Максима Степанова
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Кількість важких хворих, і відповідно - навантаження на медичну систему, зокрема, на реанімаційні відділення, зросли.

Про це на брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, повідомляє RegioNews.

Хотів би повідомити, що наразі одна третина всіх госпіталізованих з діагнозом COVID-19 — це пацієнти у важкому стані. Через це зросла кількість важких хворих, і відповідно - навантаження на медичну систему, зокрема, на реанімаційне відділення. Це пов'язане ще з тим, що населення України почало рідше звертатися до лікарів у разі виникнення перших симптомів коронавірусної хвороби, - сказав Степанов.

Він закликав українців, як тільки у них з'являються будь-які симптоми коронавірусу або будь-які симптоми будь-якого респіраторного захворювання - одразу звертатися до свого сімейного лікаря, який повинен їм зробити відповідний тест — експрес-текст або забір біоматеріалу для ПЛР-тестування.

Якщо пацієнту відмовляють або радять звернутися пізніше, міністр закликає телефонувати до контактцентру МОЗ, який працює у цілодобовому режимі, за номером 0800602019.

Також Максим Степанов наголосив, що останнім часом на коронавірус починає хворіти більше дітей та молоді, людей до 30-40 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні зафіксовано 5676 нових випадків COVID-19, які виявлені в результаті понад 20 тисяч тестувань.

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