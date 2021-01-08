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В Україні зафіксовано 5676 нових випадків COVID-19
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08 січня 2021, 08:47 9

В Україні зафіксовано 5676 нових випадків COVID-19

08 січня 2021, 08:47 9
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Вони виявлені в результаті понад 20 тисяч тестувань
Вони виявлені в результаті понад 20 тисяч тестувань
Фото з відкритих джерел
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5 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 січня 2021 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Із 5676 нововиявлених випадків COVID-19, зокрема, захворіли 166 дітей та 179 медпрацівників.

Також за минулу добу 2 402 особи госпіталізовано; летальних випадків – 83; одужала – 5 131 особа.

За добу здійснено 20 192 тестування, зокрема, 16 152 - методом ПЛР, 4 040 - методом ІФА.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 105 169 осіб; одужало – 778 345 осіб; летальних випадків – 19 588; проведено ПЛР-тестувань – 5 733 555, - нагадав міністр.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.

5 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 січня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Thursday, January 7, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учора у Збройних силах України зафіксували 117 нових випадків Covid-19.

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