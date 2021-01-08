Треть госпитализированных с COVID-19 – в тяжелом состоянии, - Степанов

Это связано еще с тем, что население реже обращается к врачам с первыми симптомами коронавирусной болезни

Это связано еще с тем, что население реже обращается к врачам с первыми симптомами коронавирусной болезни

Фото: скриншот брифинга Максима Степанова

Количество тяжелых больных, и соответственно - нагрузка на медицинскую систему, в частности, реанимационные отделения, выросли.

Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает RegioNews. Хотел бы сообщить, что сейчас одна треть всех госпитализированных с диагнозом COVID-19 — это пациенты в тяжелом состоянии. Из-за этого возросло количество тяжелых больных, и соответственно - нагрузка на медицинскую систему, в частности, на реанимационные отделения. Это связано еще с тем, что население Украины стало реже обращаться к врачам в случае возникновения первых симптомов коронавирусной болезни, - сказал Степанов. Он призвал украинцев, как только у них появляются любые симптомы коронавируса или любые симптомы любого респираторного заболевания - сразу же обращаться к своему семейному врачу, который должен им сделать соответствующий тест — экспресс-текст или забор биоматериала для ПЦР-тестирования. Если пациенту отказывают или советуют обратиться позже, министр призывает звонить в контакт-центр Минздрава, который работает в круглосуточном режиме, по номеру 0800602019. Также Максим Степанов отметил, что в последнее время коронавирусом начинает болеть больше детей и молодежи, людей до 30-40 лет. Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине зафиксировано 5676 новых случаев COVID-19, которые выявлены в результате более 20 тысяч тестирований.

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