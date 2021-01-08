08:47  08 января
В Украине зафиксировано 5676 новых случаев COVID-19
15:42  08 января
Черновицкий городской голова Кличук против локдауна, но отменить его не может
08:14  08 января
На Донбассе от начала суток – четыре нарушения "тишины"
UA | RU
UA | RU
08 января 2021, 13:03 10

Треть госпитализированных с COVID-19 – в тяжелом состоянии, - Степанов

08 января 2021, 13:03 10
Читайте також українською мовою
Это связано еще с тем, что население реже обращается к врачам с первыми симптомами коронавирусной болезни
Это связано еще с тем, что население реже обращается к врачам с первыми симптомами коронавирусной болезни
Фото: скриншот брифинга Максима Степанова
Читайте також
українською мовою

Количество тяжелых больных, и соответственно - нагрузка на медицинскую систему, в частности, реанимационные отделения, выросли.

Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает RegioNews.

Хотел бы сообщить, что сейчас одна треть всех госпитализированных с диагнозом COVID-19 — это пациенты в тяжелом состоянии. Из-за этого возросло количество тяжелых больных, и соответственно - нагрузка на медицинскую систему, в частности, на реанимационные отделения. Это связано еще с тем, что население Украины стало реже обращаться к врачам в случае возникновения первых симптомов коронавирусной болезни, - сказал Степанов.

Он призвал украинцев, как только у них появляются любые симптомы коронавируса или любые симптомы любого респираторного заболевания - сразу же обращаться к своему семейному врачу, который должен им сделать соответствующий тест — экспресс-текст или забор биоматериала для ПЦР-тестирования.

Если пациенту отказывают или советуют обратиться позже, министр призывает звонить в контакт-центр Минздрава, который работает в круглосуточном режиме, по номеру 0800602019.

Также Максим Степанов отметил, что в последнее время коронавирусом начинает болеть больше детей и молодежи, людей до 30-40 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине зафиксировано 5676 новых случаев COVID-19, которые выявлены в результате более 20 тысяч тестирований.

госпитализация медицина Минздрав COVID-19 Максим Степанов
Степанов подтвердил начало регистрации российской вакцины от COVID-19 в Украине
08 января 2021, 11:44
В Вооруженных силах Украины зафиксировали 117 новых случаев Covid-19
07 января 2021, 13:00
Мэр Чернигова обратился к центральной власти с просьбой отсрочить локдаун
07 января 2021, 11:30
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Бунт мэров 2.0: почему Надал со своим отрицанием локдауна остался в одиночестве
Мэр Черновцов Роман Кличук: "Я человек, который не воспринимает никакой шантаж"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Сергей Гайдай
Все блоги »