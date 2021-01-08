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08 січня 2021, 09:52 9

Поблизу Запоріжжя горіло транспортне судно

08 січня 2021, 09:52 9
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Госпіталізований член екіпажу
Госпіталізований член екіпажу
Фото ГУ ДСНС в Запорізькій області
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На суховантажному транспортному судні «Дейзі» виникла пожежа.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на рятувальників Запорізької області.

Учора вночі до Служби порятунку "101" від чергового диспетчера "Річкової інформаційної служби" надійшло повідомлення про те, що на суховантажному транспортному судні "Дейзі" виникла пожежа.

В момент події судно знаходилось на рейді поблизу села Нижня Хортиця. Осередок пожежі знаходився у каюті відпочинку. Ймовірно, виникло коротке замикання електромережі, - повідомляють у головному управлінні ДСНС у Запорізькій області.

Загорання ліквідували власними силами члени екіпажу за допомогою вогнегасників. Внаслідок події травмувався 34-річний член екіпажу, який потребував госпіталізації до медичного закладу.

На службовому катері водної поліції рятувальники прибули на місце події та спільно з працівниками поліції зняли і евакуювали на берег постраждалого, де вже чекали працівники швидкої допомоги. Травмованого госпіталізували до міської лікарні.

Транспортне судно "Дейзі" прямувало з м. Дніпро у м. Херсон, на даний час пошкоджена електромережа відновлена, судно знаходиться в працездатному стані.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.

Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора у Кривому Розі згорів кінотеатр.

пожежа судно поліція рятувальники Запорізька область
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