Вогонь знищив усе: у Кривому Розі згорів кінотеатр

Загиблих та постраждалих від пожежі немає

Загиблих та постраждалих від пожежі немає

Фото: ДСНС України

Про це повідомили у ДСНС України, пише RegioNews.

7-го січня о 04:01 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у споруді на вулиці Рекордна Покровського району міста Кривий Ріг.

Фахівці ДСНС встановили, що пожежа, ймовірно, виникла всередині метало профільної споруди яка використовувалась як мінікінотеатр.

Вогнем знищено споруду мінікінотеатру та меблі всередині на загальній площі 60 кв. метри.

Внаслідок пожежі загиблих та постраждалих немає.

Пожежу локалізовано о 04:25 та ліквідовано о 05:45.

Нагадаємо, в ніч з 5 на 6 січня в селі Поляниця Івано-Франківської області загорілися котеджі одного з карпатських готелів. Ніхто з відпочивальників та персоналу не постраждав.