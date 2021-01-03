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На Хмельниччині горів жіночий монастир
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03 січня 2021, 10:46 892

На Хмельниччині горів жіночий монастир

03 січня 2021, 10:46 892
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Постраждалих від пожежі немає
Постраждалих від пожежі немає
Фото: monasteries.org.ua
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У Полонському районі Хмельницької області у с. Черніївка сталася пожежа на території жіночого монастиря Святого Великого Благовірного Князя Олександра Невського.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Як повідомляють рятівники, повідомлення про пожежу в одній з будівель жіночого монастиря надійшло 2 січня о 15:07. До місця пожежі було направлено два відділення працівників 17 Державної пожежно-рятувальної частини м. Полонне, а також вогнеборців місцевої пожежної охорони та добровільної пожежної дружини смт Понінка.

На час прибуття перших підрозділів горіла допоміжна господарча споруда на площі близько 100 кв. м. Вогонь швидко поширювався, існувала загроза перекидання вогню на сусідні господарчі та основні будівлі монастирю", - розповіли у ДСНС.

Ймовірна причина займання - порушення правил експлуатації пічного опалення. Пожежу локалізовано о 15:40 та ліквідовано о 15:52. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у ДСНС розповіли, скільки українців померли у новорічну ніч у пожежах.

пожежа Хмельницька область вогонь рятувальники ДСНС
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