Поліція порушила справу через загибель сина Корбана
Баггі із тілами двох підлітків виявили у річці Мокра Сура
Баггі із тілами двох підлітків виявили у річці Мокра Сура
Поліція відкрила справу за фактом загибелі сина політика та бізнесмена Геннадія Корбана Льва Корбана.
Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомлені пресслужби ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області.
За фактом загибелі Льва Корбана, сина політика та бізнесмена Геннадія Корбана правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Баггі із тілами двох підлітків виявили у річці Мокра Сура.
Поліція відкрила справу за ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Наразі з'ясовуються подробиці події.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що поблизу Дніпра трагічно загинув син Геннадія Корбана.
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Мер Чернівців Роман Клічук: "Я людина, яка не сприймає жодний шантаж"
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Волинську облраду