Поліція порушила справу через загибель сина Корбана

30 грудня 2020

Капкан для президента. Чому відсторонення Тупицького зробить із Зеленського диктатора або посміховисько

Є лише два сценарії подальшого розвитку подій для президента: або йти до кінця, або швидко давати задню. І обидва з них – програшні