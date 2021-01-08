Вблизи Запорожья горело транспортное судно

Госпитализирован член экипажа

Госпитализирован член экипажа

Фото ГУ ГСЧС в Запорожской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на спасателей Запорожской области.

Вчера ночью в Службу спасения "101" от дежурного диспетчера "Речной информационной службы" поступило сообщение о том, что на сухогрузном транспортном судне "Дейзи" возник пожар.

В момент происшествия судно находилось на рейде вблизи села Нижняя Хортица. Очаг пожара находился в каюте отдыха. Вероятно, произошло короткое замыкание электросети, - сообщают в главном управлении ГСЧС в Запорожской области.

Возгорание ликвидировали собственными силами члены экипажа при помощи огнетушителей. В результате происшествия травмировался 34-летний член экипажа, который нуждался в госпитализации в медицинское учреждение.

На служебном катере водной полиции спасатели прибыли на место происшествия и совместно с сотрудниками полиции сняли и эвакуировали на берег пострадавшего, где его уже ждали сотрудники скорой помощи. Травмированного госпитализировали в городскую больницу.

Транспортное судно "Дейзи" направлялось из г. Днепр в г. Херсон, в настоящее время поврежденная электросеть восстановлена, судно находится в рабочем состоянии.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.

От ГУ ГСЧС привлекалось 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Кривом Роге сгорел кинотеатр.