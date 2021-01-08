В Україні знеструмлено 85 населених пунктів через негоду
Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.
Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.
Системи захисту ліній електропередач через ускладнення погодних умов спрацювали в шести областях.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на оперативну інформацію ДСНС.
Станом на ранок 8 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 85 населених пунктів у 6 областях.
Зокрема, в Житомирській області знеструмлені – 36 населених пунктів, у Київській – 29, Донецькій – 7, Черкаській – 5, Рівненській – 4 та Кіровоградській – 4.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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