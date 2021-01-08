В Україні знеструмлено 85 населених пунктів через негоду

Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Фото з відкритих джерел

Системи захисту ліній електропередач через ускладнення погодних умов спрацювали в шести областях.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на оперативну інформацію ДСНС.

Станом на ранок 8 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 85 населених пунктів у 6 областях.

Зокрема, в Житомирській області знеструмлені – 36 населених пунктів, у Київській – 29, Донецькій – 7, Черкаській – 5, Рівненській – 4 та Кіровоградській – 4.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Івано-Франківщині горіли котеджі з 25 туристами.