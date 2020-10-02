У Запоріжжі СБУ затримала чоловіка, який "замінував" усі електростанції країни

Він вимагав 1 мільйон доларів

Він вимагав 1 мільйон доларів

Фото: flickr

У Запоріжжі СБУ затримала чоловіка, який повідомив про "замінування" всіх електростанції України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Відомо, що зловмисник також вимагав мільйон доларів за скасування "детонації".

Сьогодні зранку до поліції Полтавщини надійшла інформація від колег із Запоріжжя про те, що їм повідомили про замінування всіх електростанцій на території держави. У Полтавській області це стосувалося електростанції, яка розташована у Кременчуці”, - йдеться в повідомленні.

На місце події негайно прибули працівники слідчо-оперативної групи поліції Кременчука, спеціалісти вибухотехнічної служби поліції Полтавщини та кінологи.

У результаті обстеження поліцейськими території електростанції вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Телефонним терористом виявився 46-річний житель області. На даний момент вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Нагадаємо, на Харківщині у працівника СБУ вилучили арсенал зброї та наркотики, ДБР повідомило йому про підозру.