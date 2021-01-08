В Украине обесточены 85 населенных пунктов из-за непогоды
Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.
Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.
Системы защиты линий электропередач из-за осложнения погодных условий сработали в шести областях.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на оперативную информацию ГСЧС.
По состоянию на утро 8 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 85 населенных пунктов в 6 областях.
В частности, в Житомирской области обесточены – 36 населенных пунктов, в Киевской – 29, Донецкой – 7, Черкасской – 5, Ровенской – 4 и Кировоградской – 4.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, ранее сообщалось, что на Ивано-Франковщине горели коттеджи с 25 туристами.
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