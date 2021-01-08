В Украине обесточены 85 населенных пунктов из-за непогоды

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на оперативную информацию ГСЧС.

По состоянию на утро 8 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 85 населенных пунктов в 6 областях.

В частности, в Житомирской области обесточены – 36 населенных пунктов, в Киевской – 29, Донецкой – 7, Черкасской – 5, Ровенской – 4 и Кировоградской – 4.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ивано-Франковщине горели коттеджи с 25 туристами.