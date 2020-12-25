На Київщині викрили працівників органів влади, які намагалися збути десятки мільйонів фальшивих грошей

Збитки зловмисниками державі оцінюються у майже 20 мільйонів гривень

Збитки зловмисниками державі оцінюються у майже 20 мільйонів гривень

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Служба безпеки України викрила у Київській області організоване угруповання, яке спеціалізувалося на збуті великих сум фальшивих грошей у національній та іноземній валютах. Збитки зловмисниками державі оцінюються у майже 20 мільйонів гривень.

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Зазначається, що, за попередніми даними слідства, до складу групи входило декілька мешканців Києва та Київської області. Фігуранти займалися збутом підроблених купюр високої якості. Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки.

"За попередніми висновками фахівців Національного банку України, реалізовані "підробки" мали відповідні захисні елементи для проходження контролю на спеціальних електронних пристроях, у тому числі в пунктах обміну валют", — йдеться у повідомленні.

Як наголошується, під час обшуків за місцями проживання учасників угруповання вилучено купюри невідомого походження на загальну суму майже 600 тис. грн, вогнепальну зброю і наркотичні засоби. Також виявлено посвідчення працівників органів влади та правоохоронних структур.

Наразі фігурантам повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що у Вінниці СБУ викрила на корупції одного з керівників ОДА.