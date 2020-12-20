Буковинець намагався поштою надіслати у Францію кулемет часів Другої світової війни

Раритетну зброю ще називають "циркулярною пилкою Гітлера"

Раритетну зброю ще називають "циркулярною пилкою Гітлера"

Фото: Київська митниця Держмитслужби

Житель Чернівецької області намагався поштою переслати до Франції раритетний кулемет часів Другої світової війни, який ще називають «циркулярною пилкою Гітлера».

Про це повідомили у пресслужбі Київської митниці, пише RegioNews.

Відправник незвичної посилки зазначив у супровідних документах, що у пакунку лежать запчастини, однак митники засумнівалися у правдивості його слів – зброя була ретельно завернута у фольгу, але на сканері відбилися контури зброї. Тому митники вирішили оглянути посилку.

У фользі виявився раритетний німецький кулемет часів Другої світової MG 42. Він міг здійснювати аж до 1300 пострілів за хвилину і за це отримав назву "циркулярна пилка Гітлера".

Зараз зброя на експертизі. Де взяв її відправник - з'ясовують.

Нагадаємо, 19 грудня в Одеській області співробітники Держприкордонслужби, Служби безпеки України та митниці виявили партію кокаїну на 12 млн доларів.