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20 грудня 2020, 12:11 1220

Буковинець намагався поштою надіслати у Францію кулемет часів Другої світової війни

20 грудня 2020, 12:11 1220
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Раритетну зброю ще називають "циркулярною пилкою Гітлера"
Раритетну зброю ще називають "циркулярною пилкою Гітлера"
Фото: Київська митниця Держмитслужби
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Житель Чернівецької області намагався поштою переслати до Франції раритетний кулемет часів Другої світової війни, який ще називають «циркулярною пилкою Гітлера».

Про це повідомили у пресслужбі Київської митниці, пише RegioNews.

Відправник незвичної посилки зазначив у супровідних документах, що у пакунку лежать запчастини, однак митники засумнівалися у правдивості його слів – зброя була ретельно завернута у фольгу, але на сканері відбилися контури зброї. Тому митники вирішили оглянути посилку.

У фользі виявився раритетний німецький кулемет часів Другої світової MG 42. Він міг здійснювати аж до 1300 пострілів за хвилину і за це отримав назву "циркулярна пилка Гітлера".

Зараз зброя на експертизі. Де взяв її відправник - з'ясовують.

Нагадаємо, 19 грудня в Одеській області співробітники Держприкордонслужби, Служби безпеки України та митниці виявили партію кокаїну на 12 млн доларів.

митниця зброя Буковина контрабанда Чернівецька область
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