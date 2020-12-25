В Україну ввезли контрабандні брендові товари на 40 млн під виглядом штучних ялинок

Через незаконні дії митників підприємці ухилялися від сплати митних платежів в особливо великих розмірах

Через незаконні дії митників підприємці ухилялися від сплати митних платежів в особливо великих розмірах

Фото: ДБР

Слідчі та оперативники Державного бюро розслідувань викрили контрабанду мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, годинників, мобільних аксесуарів, брендового одягу під виглядом штучних ялинок на понад 40 мільйонів гривень.

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР.

За попередньою інформацією, 1 грудня 2020 року працівники Волинської митниці ДМС сприяли безперешкодному ввезенню на територію України великого об’єму вантажу під виглядом штучних новорічних ялинок.

2 грудня нацполіція Києва зупинила вказану вантажівку та виявила зазначені товари. Після чого автівка перебувала на зберіганні у районному управлінні поліції у місті.

Як повідомляється, під час досудового розслідування за даними фактами слідчі ДБР провели обшуки на МП "Ягодин" Волинської митниці ДМС, за результатами якого було вилучено речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

"Зазначений вантажний автомобіль зі вказаними товаром вилучено та арештовано в рамках кримінального провадження. За попередніми підрахунками слідчих в ньому знаходилося понад 1500 ящиків загальною вартістю понад 40 мільйонів гривень", — йдеться у повідомленні.

За даними бюро, через незаконні дії митників підприємці ухилялися від сплати митних платежів в особливо великих розмірах.

Наразі проводяться слідчі дії спрямовані на документування неправомірних дій працівників митниці ДМС України та службових осіб інших правоохоронних органів, які сприяли незаконному ввезенню зазначених товарів в Україну та вчиняли дії спрямовані на отримання неправомірної вигоди за подальше їх переміщення.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині митники виявили партію кокаїну на 12 млн доларів.