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05 січня 2021, 14:32 7

Під час січневого локдауну всі поїзди курсуватимуть за розкладом, - Укрзалізниця

05 січня 2021, 14:32 7
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Також компанія забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів
Також компанія забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів
Фото з відкритих джерел
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В "Укрзалізниці" заявили, що під час січневого локдауну залізничне сполучення буде повністю забезпечене.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу компанії.

Укрзалізниця забезпечить курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час чергового посилення карантину в країні з 8 по 24 січня, продиктованого рішенням Уряду України, - зазначили в УЗ.

Також у компанії запевнили, що Укрзалізниця забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей. Пасажирів закликали дотримуватися обов’язкового маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком.

У разі порушення цих норм у відомстві просять звертатися до контакт-центру: 800-50-3111.

На такі порушення будемо реагувати миттєво, - йдеться у повідомленні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом новорічних свят з Києва до Славського їздитиме додатковий потяг, а з 2021 року "Укрзалізниця" підвищить вартість квитків.

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