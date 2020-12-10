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10 грудня 2020, 13:59 13

"Укрзалізниця" з 2021 року підвищить вартість квитків

10 грудня 2020, 13:59 13
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У 2021 році передбачено індексацію тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні з 1 березня на 2% щомісяця
У 2021 році передбачено індексацію тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні з 1 березня на 2% щомісяця
Фото: Укрзалізниця
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Компанія "Укрзалізниця" збирається проіндексувати тарифи у 2021 році, збільшивши вартість перевезення пасажирів.

Як пише RegioNews, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на фінансовий план компанії.

"У 2021 році передбачено індексацію тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні з 1 березня на 2% щомісяця. Додаткові доходи складуть 557,9 млн грн", — наголошується в фінплані компанії.

Також компанія планує виторг у 86,5 млрд грн, що на 15,4% більше очікуваного результату 2020 року. Чистий прибуток повинен скласти 3,53 млрд грн.

На капітальне будівництво в наступному році планується направити 7,2 млрд грн, на купівлю, або виготовлення основних засобів — 8,4 млрд грн, на модернізацію основних засобів — 5,7 млрд грн і на капремонт — 5,1 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" буде продавати квитки за 90 днів до дати відправлення.

Укрзализныця
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