11:41  04 січня
У МОЗ відзвітували про забезпечення ліжок киснем: є вільні
13:39  04 січня
В поліції надали офіційний коментар щодо "білоруського сліду" у вбивстві Шеремета
14:44  04 січня
Головні прогульники року: у КВУ розповіли, хто в Раді не ходить на засідання
UA | RU
UA | RU
04 січня 2021, 17:08 5

У Зеленського очікують на "COVID-бум" через святкування Нового року

04 січня 2021, 17:08 5
Читайте также на русском языке
Президент доручив проаналізувати динаміку захворюваності 
Президент доручив проаналізувати динаміку захворюваності 
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні після святкування Нового року можливе стрімке зростання кількості хворих коронавірусною хворобою COVID-19. 

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні Офісу президента за результатами наради.

Так, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, після новорічних свят в Україні існує ймовірність зростання кількості хворих на коронавірус. До того ж очікується зростання захворюваності на грип.

Зважаючи на це, Володимир Зеленський дав доручення всебічно проаналізувати динаміку захворюваності на COVID-19 після святкування Нового року.

Також повідомляється, що в останні тижні кількість хворих на COVID-19 зменшується і зростає кількість тих, хто одужав. Окрім того, наразі в країні спостерігається зменшення захворюваності на пневмонію - за останній тиждень було зафіксовано 19,5 тис. випадків, тоді як, з 9 по 15 листопада - майже 39 тисяч.

Нагадаємо, в Україні за 3 січня COVID-19 виявили у 4158 осіб, зафіксовано 73 летальних випадків.

карантин локдаун коронавірус президент Офіс президента
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Волинську облраду
Капкан для президента. Чому відсторонення Тупицького зробить із Зеленського диктатора або посміховисько
Всі публікації »
Ігор Попов
Сергій Гайдай
Валентин Кім
Всі блоги »