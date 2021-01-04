У Зеленського очікують на "COVID-бум" через святкування Нового року

Президент доручив проаналізувати динаміку захворюваності

Президент доручив проаналізувати динаміку захворюваності

Фото: з відкритих джерел

В Україні після святкування Нового року можливе стрімке зростання кількості хворих коронавірусною хворобою COVID-19.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні Офісу президента за результатами наради.

Так, за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, після новорічних свят в Україні існує ймовірність зростання кількості хворих на коронавірус. До того ж очікується зростання захворюваності на грип.

Зважаючи на це, Володимир Зеленський дав доручення всебічно проаналізувати динаміку захворюваності на COVID-19 після святкування Нового року.

Також повідомляється, що в останні тижні кількість хворих на COVID-19 зменшується і зростає кількість тих, хто одужав. Окрім того, наразі в країні спостерігається зменшення захворюваності на пневмонію - за останній тиждень було зафіксовано 19,5 тис. випадків, тоді як, з 9 по 15 листопада - майже 39 тисяч.

Нагадаємо, в Україні за 3 січня COVID-19 виявили у 4158 осіб, зафіксовано 73 летальних випадків.