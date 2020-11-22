Протягом новорічних свят з Києва до Славського їздитиме додатковий потяг

Потяг буде курсувати з 15 грудня до 17 січня

Потяг буде курсувати з 15 грудня до 17 січня

Фото: Facebook

Укрзалізниця призначила на святковий період додатковий потяг "Інтерсіті" з Києва на гірськолижний курорт Славське у Львівській області.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник управління інвестиційної політики Львівський ОДА Роман Матис, пише RegioNews.

З Києва потяг вирушатиме о 6:00 і буде зупинятися у Коростені (7:31), на Підзамчі (11:01), у Львові (11:09) та у Стрию (12:19) і прибуватиме у Славське о 13:16.

У зворотному напрямку поїзд буде вирушати о 16:20 із зупинками у Стрию (17:18), Львові (18:26), Підзамче (18:54), Коростені (22:22), а до Києва буде прибувати о 23:57.

Квитки незабаром з‘являться у продажу.

Хороші новини для внутрішнього карантинного туризму. Укрзалізниця призначили на святковий період додатковий потяг "... Posted by Роман Матис on Friday, November 20, 2020

Нагадаємо, залізничники відновили колії під Кривим Рогом, де раніше під час руху вантажного потягу зійшли з рейок 15 вагонів.