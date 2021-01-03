Жорсткий карантин в січні можуть скасувати: в ОП розповіли, за яких причин це станеться - ЗМІ

Поки що, за графіком передбачається локдаун

Поки що, за графіком передбачається локдаун

Фото: з відкритих джерел

У ЗМІ повідомляють, що в Офісі президента говорять про можливе скасування введення жорсткого карантину у січні 2021 року. Однак поки що, все йде за планом - локдаун буде.

Як передає RegioNews, про це повідомило джерело в Офісі президента у коментарі виданню "РБК-Україна".

Ретельно будуть оцінюватися показники кінця грудня/перших чисел січня. Поки все за графіком - локдаун за графіком передбачається", - повідомило джерело.

Нагадаємо, після свят в Україні почнуть діяти посилені обмеження. Посилений карантин буде діяти з 8 січня до опівночі 25 січня.

В цей період заклади громадського харчування зможуть тільки видавати замовлення на винос або доставляти їх за адресою. Громадський транспорт, у порівнянні з весняним жорстким карантином, продовжить працювати без змін.

Раніше повідомлялось, що захворюваність COVID-19 в Україні перевищує норму в 7 разів.