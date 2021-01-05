Во время январского локдауна все поезда будут курсировать по расписанию, - Укрзализныця

Также компания обеспечит все противоэпидемические меры для безопасности пассажиров

Также компания обеспечит все противоэпидемические меры для безопасности пассажиров

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В "Укрзализныце" заявили, что во время январского локдауна железнодорожное сообщение будет полностью обеспечено.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу компании.

Укрзализныця обеспечит курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время очередного усиления карантина в стране с 8 по 24 января, продиктованного решением Правительства Украины, - отметили в УЗ.

Также в компании заверили, что Укрзализныця обеспечит все противоэпидемические меры для безопасности пассажиров во время путешествий. Пассажиров призывали придерживаться обязательного масочного режима во время путешествий и пользоваться антисептиком.

В случае нарушения этих норм в ведомстве просят обращаться в контакт-центр: 800-50-3111.

На такие нарушения будем реагировать мгновенно, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение новогодних праздников из Киева до Славского будет ездить дополнительный поезд, а с 2021 года "Укрзализныця" повысит стоимость билетов.