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05 січня 2021, 11:31 1246

Степанов спростував інформацію про заборону торгівлі певними товарами в локдаун

05 січня 2021, 11:31 1246
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Інформація щодо заборони торгівлі лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, пресою та кормами для тварин, яка вчора з'явилася у мережі, є недостовірною.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я під час брифінгу, передає RegioNews.

Згідно з постановою КМУ №1236, яка регулює обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені в період з 00 годин 00 хвилин 8 січня 2021 р. до 00 годин 00 хвилин 25 січня 2021 р., на території України буде дозволена торгівля виключно товарами, що належать до продуктів харчування, на торговельних площах, не менш ніж 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, - повідомив Максим Степанов.

Він додав, що інформація щодо заборони торгівлі лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, пресою та кормами для тварин, яка вчора з'явилася у мережі, є недостовірною.

Результати брифінгу міністра охорони здоров’я України Максим Степанов за 5 січня: В Україні суттєво зменшилась...

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Tuesday, January 5, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жорсткий карантин в січні можуть скасувати: в ОП розповіли, за яких причин це станеться, але поки що за графіком передбачається локдаун.

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