За добу в Україні виявлено 5334 нових випадки COVID-19
5 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 164 дитини та 362 медпрацівники.
Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає RegioNews.
За добу здійснено 39 286 тестувань (зокрема методом ПЛР – 24 154, методом ІФА – 15 132), виявлено 5334 нових випадки коронавірусного захворювання COVID-19.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях, - повідомляє міністр.
Також за минулу добу госпіталізовано – 1 280 осіб; летальних випадків – 202; одужало – 13 850 осіб.
5 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 січня 2021 року. Зокрема,...Posted by Максим Степанов on Monday, January 4, 2021
За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 083 585 осіб; одужало – 747 408 осіб; летальних випадків – 19 129; проведено ПЛР-тестувань – 5 645 178.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора добовий показник захворюваності COVID-19 в Україні різко впав, а жорсткий карантин в січні можуть скасувати: в ОП розповіли, за яких причин це станеться.