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04 січня 2021, 09:39 5

Добовий показник захворюваності COVID-19 в Україні різко впав: що відомо

04 січня 2021, 09:39 5
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Найбільшу кількість нових випадків виявили у Києві та Запорізькій області
Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 3 січня COVID-19 виявили у 4158 осіб, зафіксовано 73 летальних випадки, були госпіталізовані 1526 осіб, 4693 пацієнта одужали.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

4158 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 січня. Зокрема, захворіли 170 дітей та 163 медпрацівника", - повідомив міністр.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Запорізькій (528), місті Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 078 251 осіб;
  • одужало - 733 558 осіб;
  • летальних результатів - 18 927;
  • проведено ПЛР-тестів - 5 621 024.

Нагадаємо, 2 січня в Україні COVID-19 виявили у 4576 осіб.

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