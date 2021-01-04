Добовий показник захворюваності COVID-19 в Україні різко впав: що відомо
Найбільшу кількість нових випадків виявили у Києві та Запорізькій області
Найбільшу кількість нових випадків виявили у Києві та Запорізькій області
В Україні за 3 січня COVID-19 виявили у 4158 осіб, зафіксовано 73 летальних випадки, були госпіталізовані 1526 осіб, 4693 пацієнта одужали.
Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
4158 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 січня. Зокрема, захворіли 170 дітей та 163 медпрацівника", - повідомив міністр.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Запорізькій (528), місті Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 1 078 251 осіб;
- одужало - 733 558 осіб;
- летальних результатів - 18 927;
- проведено ПЛР-тестів - 5 621 024.
Нагадаємо, 2 січня в Україні COVID-19 виявили у 4576 осіб.
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