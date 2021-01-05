За сутки в Украине обнаружено 5334 новых случая COVID-19

Проведено более 39 тысяч тестирований

Проведено более 39 тысяч тестирований

Фото из октрытых источников

5 334 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 января 2021 года. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медработника.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

За сутки осуществлено 39 286 тестирований (в том числе методом ПЦР – 24 154, методом ИФА – 15 132), выявлено 5334 новых случая коронавирусного заболевания COVID-19.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях, - сообщает министр.

Также за минувшие сутки госпитализировано – 1 280 человек; летальных случаев – 202; выздоровело – 13 850 человек.

5 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 січня 2021 року. Зокрема,... Posted by Максим Степанов on Monday, January 4, 2021

За все время пандемии в Украине заболело – 1 083 585 человек; выздоровело – 747 408 человек; летальных случаев – 19 129; проведено ПЦР-тестирований – 5 645 178.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Украине резко упал, а жесткий карантин в январе могут отменить: в ОП рассказали, по каким причинам это произойдет.