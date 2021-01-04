У МОЗ відзвітували про забезпечення ліжок киснем: є вільні

За даними міністра, понад 76% ліжок забезпечені киснем

За даними міністра, понад 76% ліжок забезпечені киснем

Фото: Facebook

Станом на 4 січня в Україні киснем забезпечені 76,4% ковідних ліжок. Вільними залишаються майже 35 тисяч ліжок для хворих коронавірусом.

Як передає RegioNews, про це Степанов повідомив в ході брифінгу.

Станом на ранок понеділка в Україні для лікування COVID-19 відведено 66,003 тис. ліжок, із них киснем забезпечені 55,409 тис. (76,4%). Загальна кількість вільних ліжок із киснем - 34,987 тис. ліжок", - сказав він.

Міністр додав, що всього в медустановах з COVID-19 додано 22,802 тис. ліжок.

За минулий тиждень госпіталізовано 12,318 тис. людей. Це менше, ніж за попередній тиждень, коли госпіталізували 15,907 тис. людей. Наразі в медзакладах перебувають 22,802 тис. людей", - повідомив міністр.

Також, за даними міністра, За минулий тиждень виявили 47,877 тис. випадків захворюваності, тоді, як попереднього тижня ця цифра становила 59,381 тис. випадків.

Нагадаємо, в Україні за 3 січня COVID-19 виявили у 4158 осіб, зафіксовано 73 летальних випадків.