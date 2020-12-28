Понад 80% українців планують зустріти 2021 рік вдома - опитування

На уподобання українців дуже помітно вплинула епідемія коронавірусу

На уподобання українців дуже помітно вплинула епідемія коронавірусу

Фото: European Best Destinations

Фонд "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології провів соціологічне дослідження, згідно з яким, 81% українців планує зустріти новий 2021 рік вдома.

Як передає RegioNews, про це свідчать дані дослідження.

Однак, майже кожен десятий (9%) сподівається провести новорічну ніч у гостях у друзів або родичів.

У порівнянні з 2018 і 2019 роками дуже помітний вплив епідемії коронавірусу: майже на 14 % зросла кількість респондентів, які проведуть новий рік у родинному колі, і вдвічі зменшилася частка тих, хто піде в гості", - йдеться в результатах опитування.

Водночас кожна п’ята молода людина (або 23% від опитаних віком 18–29 років) планує зустріти Новий рік у компанії.

Серед опитаних віком 60+ 7% проведуть новорічну ніч самі перед телевізором, а 6% взагалі не святкуватимуть. Серед чоловіків більше (12,5%) тих, хто схильні святкувати у колі друзів і компанії, ніж серед жінок (6%).

Раніше повідомлялося, кого українці хочуть бачити на чолі держави.