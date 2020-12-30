Бойовики сім разів порушили "тишу" із забороненого озброєння

Штучні зволікання в розслідуванні можливих корупційних дій заступника Єрмака мають всі шанси спричинити формування того важеля, за допомогою якого Вашингтон матиме вплив на дії української влади в ціл...

28 грудня 2020

Мер Ужгорода Богдан Андріїв: "Проти мене була організована кампанія, щоб попсувати мені рейтинг і деякий час тримати на гачку"

Останні 25 років Богдан Андріїв живе і працює в обласному центрі Закарпаття, тож вважає себе ужгородцем, наперекір тим, хто вніс його в категорію «понаїхали»