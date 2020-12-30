09:15  30 грудня
Коронавірус не відступає, за добу майже 8 тисяч нових випадків
09:03  30 грудня
Зеленський звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської ОДА
08:13  30 грудня
Бойовики сім разів порушили "тишу" із забороненого озброєння
UA | RU
UA | RU
30 грудня 2020, 08:13 37

Бойовики сім разів порушили "тишу" із забороненого озброєння

30 грудня 2020, 08:13 37
Читайте также на русском языке
Всі порушення ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”
Всі порушення ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід”
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 29 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Талаківки противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а в районі населених пунктів Невельське та Авдіївка – підствольні гранатомети”, - йдеться в повідомленні.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надали адекватну відповідь.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає. Від початку поточної доби, 30 грудня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, в районі населеного пункту Авдіївка ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового та підствольного гранатомета”, - розповіли в штабі.

Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі 13 разів зірвали "тишу" й поранили нашого воїна.

Донбас ООС війна обстріли штаб АТО звіт
Донбас: сім порушень режиму "тиші" за добу
29 грудня 2020, 19:26
50 відтінків Зеленського. RegioNews підбив підсумки того, що наобіцяв і не виконав Президент
29 грудня 2020, 17:00
Віце-прем’єр-міністр Резніков назвав причину блокування окупантами КПВВ
29 грудня 2020, 14:59
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
Казус Сергійчука. Чому очільника Черкащини відправили у відставку
50 відтінків Зеленського. Що обіцяв і не зробив Президент за два роки
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »