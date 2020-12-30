Бойовики сім разів порушили "тишу" із забороненого озброєння
Протягом минулої доби, 29 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Неподалік Талаківки противник застосував станкові протитанкові гранатомети, а в районі населених пунктів Невельське та Авдіївка – підствольні гранатомети”, - йдеться в повідомленні.
На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники надали адекватну відповідь.
Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає. Від початку поточної доби, 30 грудня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, в районі населеного пункту Авдіївка ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового та підствольного гранатомета”, - розповіли в штабі.
Нагадаємо, минулої доби бойовики на Донбасі 13 разів зірвали "тишу" й поранили нашого воїна.