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28 грудня 2020, 17:39 3

Обвал на шахті на Луганщині: Гірник, якого шукали, загинув

28 грудня 2020, 17:39 3
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Завал стався вчора о 23:40 в четвертому південному вентиляційному ходку горизонту 600-684 метрів
Завал стався вчора о 23:40 в четвертому південному вентиляційному ходку горизонту 600-684 метрів
Рixabay
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В результаті обвалу на шахті "Золоте" в Луганській області загинув гірник. Правоохоронці проводять розслідування інциденту.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Завал стався вчора о 23:40 в четвертому південному вентиляційному ходку горизонту 600-684 метрів. Під завалами опинилися двоє гірників, одному з них вдалося врятуватися та вибратися на поверхню. Іншого знайшли мертвим.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 272 КК України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Наразі тривають заходи щодо ліквідації аварії. На місці події продовжують працювати поліцейські, які встановлюють обставини.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області вибухнув метан на одній з шахт: є постраждалі.

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