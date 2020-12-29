В Николаеве – масштабный пожар

Горит зерновой терминал, по информации СМИ, на предприятии "Нибулон"

Горит зерновой терминал, по информации СМИ, на предприятии "Нибулон"

Фото ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области

На Каботажном спуске м. Николаева огнеборцы тушат пожар ориентировочной площадью 500 кв. м

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области, передает RegioNews.

Сообщение о возгорании внешней транспортировочной галереи на предприятии на спецлинию 101 поступило в 17:51. По повышенному номеру вызова направлены дежурные караулы 1, 2, 3, 4 государственных пожарно-спасательных частей и дежурную смену оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сначала работало 6 единиц техники и 24 пожарные.

На Каботажному узвозі м. Миколаєва вогнеборці гасять пожежу орієнтовною площею 500 кв. м Повідомлення про займання... Posted by Головне управління ДСНС України у Миколаївській області on Tuesday, December 29, 2020

В 19:20 пожар на зерновом терминале площадью 500 кв. м. была локализована, но продолжали работать 9 единиц техники и 53 спасатели. Пострадавших нет.

По информации Суспильного, пожар продолжается на предприятии "Нибулон".

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в центре Киева произошел пожар в ресторане.