Кабмін врегулював питання виплати допомоги постраждалим від пожеж на Луганщині

Люди зможуть отримати допомогу вже до кінця року

Люди зможуть отримати допомогу вже до кінця року

Фото: КМУ

Кабінет міністрів схвалив проект розпорядження, яке дозволить постраждалим від пожеж жителм Луганської області отримати допомогу вже до кінця року.

Відповідний проект розпорядження КМ "ПРО внесення змін в пункт 1 розпорядження Кабміну від 13 жовтня 2020 року № 1269" схвалено на засіданні уряду в понеділок, пише RegioNews.

"За вашим дорученням ми пропрацювали причини затримки з виплатами допомоги постраждалим жителям Луганської області, які постраждали внаслідок пожеж. Причини виявилися юридичними, оскільки будинки були знищені, відповідно були суттєві труднощі щодо оформлення права власності та доведення такого права під час оформлення допомоги", - сказав міністр юстиції Денис Малюська, представляючи проект розпорядження.

Він запропонував удосконалити формулювання відповідного розпорядження, "щоб люди могли до кінця року вже отримати відповідно належну їм допомогу".

Раніше повідомлялося, що в результаті пожеж на Луганщині без житла залишилися понад 500 сімей.