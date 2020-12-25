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25 грудня 2020, 12:48 7

У "Слузі народу" сказали, коли Рада може проголосувати за закон про референдум

25 грудня 2020, 12:48 7
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Після цього закону будуть ще ініціативи щодо електронного референдуму, про локальні референдуми, а також весь пакет законопроєктів про народовладдя
Після цього закону будуть ще ініціативи щодо електронного референдуму, про локальні референдуми, а також весь пакет законопроєктів про народовладдя
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Парламент України зможе схвалити законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум, який схвалив Комітет Ради, у другому читанні і в цілому вже в лютому 2021 року.

Як пише RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Законопроект про референдум ми хотіли проголосувати в грудні, але оскільки там 2 000 поправок, то потрібно провести роботу з їх авторами, щоб вони їх або відкликали, або не надто наполягали на їх розгляді, тобто не блокували ухвалення закону. Тому що по готовності його можна було проголосувати в грудні. Думаю, що ми його ухвалимо в лютому", - сказав Арахамія.

Він додав, що після цього закону будуть ще ініціативи щодо електронного референдуму, про локальні референдуми, а також весь пакет законопроєктів про народовладдя

Також Арахамія вважає, що Раді необхідно до кінця 2021 року напрацювати модель електронного голосування, принаймні на місцевому рівні.

"Хотілося б дістатися до кінця року до прообразу хоча б на місцевому рівні електронного голосування, щоб, може бути, з допомогою якоїсь різновиди додатка, наприклад "Дія", все-таки, прийти до якоїсь моделі. Тому що це теж наша програмна обіцянка - перейти в діджиталізований процес", - додав голова фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, 30 листопада стало відомо, що законопроєкт про всеукраїнський референдум готовий до ухвалення.

Україна закон Слуга народа законопроєкт парламент
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