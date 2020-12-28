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28 декабря 2020, 19:14 9

Зеленский подписал закон о реабилитации в сфере здравоохранения

28 декабря 2020, 19:14 9
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Закон описывает реабилитационную помощь до этапа наступления стойкого ограничения жизнедеятельности
Закон описывает реабилитационную помощь до этапа наступления стойкого ограничения жизнедеятельности
Фото из открытых источников
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Документ вводит функционирование современной системы "реабилитации в сфере здравоохранения» (health-related rehabilitation), то есть оказания качественной реабилитационной помощи непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О реабилитации в сфере здравоохранения" № 1053-IX, который парламент принял третьего декабря 2020 года.

Закон описывает реабилитационную помощь до этапа наступления стойкого ограничения жизнедеятельности, то есть до проведения медико-социальной экспертизы и получения лицом статуса человека с инвалидностью.

Документ определяет правовые, организационные и экономические принципы проведения реабилитации лиц с ограничениями повседневного функционирования в сфере здравоохранения, - сообщают в пресс-службе президента.

Также этот документ согласовывает национальную терминологию по реабилитации в сфере здравоохранения с терминологией, которую использует Всемирная организация здравоохранения.

Закон создаст условия для формирования в Украине современной системы реабилитации в сфере здравоохранения, которая будет функционировать и развиваться по принципам и стандартам стран Евросоюза, обеспечит снижение влияния состояний, ограничивающих жизнедеятельность, либо приводят к инвалидизации, и возможности достижения оптимальной социальной интеграции для лиц с ограничением жизнедеятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что определены уважительные причины отсутствия нардепов в пленарных заседаниях - закон об этом официально опубликован.

Владимир Зеленский закон президент реабилитация здравохранение
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