Визначені поважні причини відсутності нардепів на пленарних засіданнях

Закон про це офіційно опубліковано

Закон про це офіційно опубліковано

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Закон про внесення змін до законодавства щодо підстав відсутності народних депутатів України на пленарних засіданнях та засіданнях комітетів Ради офіційно опубліковано у парламентській газеті «Голос України».

Про це повідомляє RegioNews.

Відповідно до опублікованого закону, якщо упродовж однієї чергової сесії ВР без поважних причин нардеп не бере особистої участі у більш як 30% голосувань при ухваленні рішень ВР на пленарних засіданнях або у більш як 50% засідань комітету ВР, до складу якого його обрано, йому не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Також законопроектом вносяться зміни до законодавства і передбачається, що підставою для відсутності народного депутата на пленарних засіданнях ВР з поважних причин є:

виконання народним депутатом у цей час доручень ВР, голови ВРУ,

відрядження, участь у заходах, що здійснюються у межах роботи постійних делегацій,

тимчасова непрацездатність,

отримання послуг у сфері охорони здоров’я,

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, народженням дитини, для догляду за дитиною, відпустка у зв'язку з одруженням, із смертю рідних, інші обставини, коли згідно з законодавством працівнику надається відпустка,

документально підтверджені транспортні перешкоди.

Цей Закон набирає чинності з Нового року (з першого дня календарного місяця, наступного за днем його опублікування).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що У Раді розповіли, скільки законів ухвалили нардепи за рік.