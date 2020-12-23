Нового голову ОДА в Запоріжжі депутатам представив голова облради Боговін

Від Офісу президента нікого не було

Від Офісу президента нікого не було

Фото Panoptikon

Олександра Старуха представили депутатам на їхньому чи то зібранні, чи то сесії – опоненти не дійшли згоди, як це назвати.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Forpost.

Сьогодні, 23 грудня, в Запорізькій обласній раді під час сесії облради, яке опоненти Віталія Боговіна називають зібранням депутатів, було представлено нового голову Запорізької обласної державної адміністрації Олександра Старуха.

Олександра Старуха не приїхали представляти представники Офісу президента. Замість того його представив Віталій Боговін.

Під час представлення Боговін закликав депутатів відкинути власні амбіції заради результату. Його підтримав Старух. Боговін заявив, що навіть готовий скласти повноваження, аби не розводити чвари. Але водночас запитав, чи готові зробити те саме його опоненти.

Розглядаються питання порядку денного сесії обласної ради, яка планувалася на 24 грудня, але через ймовірний візит президента перенесена на сьогодні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 18 грудня Зеленський призначив Олександра Старуха головою Запорізької ОДА, а Боговін анонсував приїзд президента. І хоча є загроза, що Запоріжжя може піти на дострокові вибори через політичну кризу , сьогодні в облраді проводиться сесія, на яку виноситься проєкт рішення про припинення повноваження новообраного голови.