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23 грудня 2020, 11:39 13

Івано-Франківська облрада просить Кабмін виділити обіцяні на ліквідацію наслідків повені кошти

23 грудня 2020, 11:39 13
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Сесія звернулася до уряду
Фото Прикарпатська інформаційна корпорація
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Івано-Франківська обласна рада просить Кабінет Міністрів терміново забезпечити фінансування 175 млн грн, обіцяних області на ліквідацію наслідків червневої стихії.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на kurs.if.ua.

4 листопада Розпорядженням Кабінету Міністрів було передбачено виділення 262 млн грн для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Прикарпаття.

На сесії обласної ради голова бюджетної комісії облради Назарій Іванів повідомив, що на сьогодні із зазначеної суми в область надійшли тільки 87 млн грн.

Враховуючи обмежені терміни виконання робіт у зв’язку із закінченням бюджетного періоду та зимові погодні умови, обласна рада просить Кабмін терміново забезпечити фінансування з резервного фонду державного бюджету коштів в сумі 175 млн гривень для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Івано-Франківської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін виділив понад 260 млн грн на подолання наслідків червневої повені на Прикарпатті.

Івано-Франківськ Повінь фінансова допомога Кабмін облрада сесія
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