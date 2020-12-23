Івано-Франківська облрада просить Кабмін виділити обіцяні на ліквідацію наслідків повені кошти

Сесія звернулася до уряду

Сесія звернулася до уряду

Фото Прикарпатська інформаційна корпорація

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на kurs.if.ua.

4 листопада Розпорядженням Кабінету Міністрів було передбачено виділення 262 млн грн для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Прикарпаття.

На сесії обласної ради голова бюджетної комісії облради Назарій Іванів повідомив, що на сьогодні із зазначеної суми в область надійшли тільки 87 млн грн.

Враховуючи обмежені терміни виконання робіт у зв’язку із закінченням бюджетного періоду та зимові погодні умови, обласна рада просить Кабмін терміново забезпечити фінансування з резервного фонду державного бюджету коштів в сумі 175 млн гривень для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у червні 2020 року на території Івано-Франківської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін виділив понад 260 млн грн на подолання наслідків червневої повені на Прикарпатті.